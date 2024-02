Il voto sul terzo mandato sarà domani mattina

La Commissione Affari costituzionali del Senato voterà domani mattina i 41 emendamenti al decreto elettorale, tra cui quelli della Lega sul terzo mandato di sindaci e Governatori. Lo ha annunciato il presidente Alberto Balboni nella seduta mattutina. Ieri la Commissione Bilancio ha espresso il parere, con un "nulla osta", in assenza del quale il voto sarebbe slittato a martedì, come desiderava la Lega.

"La posizione di FI è stata espressa dal segretario Tajani - ha detto fuori da Montecitorio il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, interpellato sul nodo del terzo mandato -: non siamo contro nessuno, è una posizione che parte dal presupposto che le Regioni hanno poteri enormi e quindi non sembra opportuno insistere su questo tema. E poi perché il terzo mandato e non il quarto o il quinto? I leader della maggioranza ne terranno conto e troveranno una quadra. Ma la nostra chiara, onesta e semplice posizione è questa".

