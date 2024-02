La Lega non ritira gli emendamenti sul terzo mandato di sindaci e governatori

La Lega non ha ritirato gli emendamenti sul terzo mandato dei sindaci delle grandi città e dei governatori, che saranno dunque votati in Commissione Affari costituzionali, dove Fi e FdI si sono espressi contro. E' l'esito del vertice di maggioranza sul decreto elettorale, secondo quanto ha riferito al termine Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari costituzionali e relatore.



Balboni ha detto che la maggioranza ha trovato "un accordo su tutti gli emendamenti" tranne i due della Lega sul terzo mandato di sindaci e governatori "su cui resta una diversità di opinione, legittima, della Lega che li mantiene". "Senza drammi - ha proseguito - abbiamo preso atto che nella maggioranza altri partiti hanno altre posizioni, e in Commissione ognuno sarà libero di votare come crede". "Tengo a sottolineare - ha detto ancora il presidente della Commissione - che l'emendamento, pur con delle criticità è stato dichiarato ammissibile perché la politica deve assumersi le sue responsabilità e non può nascondersi dietro aspetti tecnici. Quindi senza strappi e senza litigi si voterà in Commissione". Maggioranza spaccata? hanno chiesto i cronisti: "Spaccata mi sembra una parola grossa, c'è una diversità di opinioni". Il voto, ha spiegato ancora Balboni, potrebbe slittare alla prossima settimana: "noi siamo pronti ma dobbiamo aspettare i pareri della Commissione Bilancio (sulla copertura ndr) che non è detto arrivino in settimana".

