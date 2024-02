Fdi chiede nuove norme sulla raccolta delle firme per le Europee

Simboli dei partiti assimilati giuridicamente ai marchi di impresa, con connesse tutele; nuove norme sulla raccolta delle firme per presentare le liste alle europee, con una restrizione rispetto ad oggi per le esenzioni dalla raccolta, a sfavore di alcuni partiti che oggi sarebbero esentati. E' quanto prevedono due emendamenti al decreto elettorale depositati in Commissione Affari costituzionali del Senato da Fdi, che ha come primo firmatario il capogruppo in Commissione Marco Lisei.



