Gli emendamenti della maggioranza al decreto Milleproroghe che proponevano l'innalzamento a 72 anni dell'età pensionabile dei medici sono stati dichiarati inammissibili per materia. Lo si evince dallo speech di ammissibilità delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera dove il provvedimento è in esame. Per i gruppi è possibile, comunque, fare ricorso.

