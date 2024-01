Lega presenta la proposta per il terzo mandato dei governatori

La Lega ha presentato una proposta di legge per introdurre il terzo mandato per i governatori. La proposta, a firma di Alberto Stefani, segretario della Liga veneta e presidente della commissione bicamerale per il federalismo fiscale, modifica la legge del 2004 che fissava a due il numero massimo di mandati consecutivi per i presidenti di Regione "al fine di valorizzare il lavoro svolto dai governatori - si legge - e lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente da chi essere rappresentati".



