Spunta anche Schlein ad Atreju ma è solo un cartonato, ironia alla festa di FdI

Spunta anche Elly Schlein ad Atreju 2023 ma è solo un cartonato. E' la trovata degli organizzatori della festa di Fratelli d'Italia, in corso a Roma da oggi a domenica, per ironizzare sulla scelta della leader del Pd di declinare l'invito alla festa perché, come ha spiegato, "per me il confronto si fa in Parlamento".

Accanto allo stand dei Giovani del partito è stata piazzata una sagoma con l'immagine sorridente della segretaria Dem e sotto la scritta Atreju. "E' solo un modo per ironizzare sulla sua assenza - ha spiegato lo staff - Quella dei cartonati è una tradizione di Atreju. Così Schlein c'è anche se non c'è".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA