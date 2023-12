Ucraina:Meloni,capisco difficoltà ma passi indietro sono errore

"Capisco le difficoltà, ma sarebbe un errore fare un passo indietro, la condizione base per arrivare a qualsiasi forma di soluzione di questo conflitto sia consentire all'Ucraina di essere competitiva se non c'è equilibrio fra le forze in campo - e non ci sarebbe stato se non avessimo dato il contributo che abbiamo dato - non c'è alcuna ragione di sedersi a un tavolo per trovare una soluzione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando alla presentazione di PhotoAnsa 2023, il libro fotografico dell'ANSA, in corso al Maxxi di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA