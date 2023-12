Alleanze Ue e migranti, Metsola chiude il tour da Meloni

Divisi a Bruxelles ma compatti a Roma. Mentre Lega e Fi cercano di fare rientrare le fibrillazioni dopo l'adunata dell'ultradestra di Firenze, assicurando che qualsiasi sarà l'esito del voto per le europee non impatterà sulla tenuta dell'esecutivo, Giorgia Meloni si prepara a incontrare ancora una volta la presidente del Parlamento di Strasburgo, Roberta Metsola. Che conclude il suo tour in Italia per lanciare "un messaggio pro europeismo" e invitare i cittadini al voto, la risposta dopo gli attacchi di Matteo Salvini.

Semplice "bisogno di visibilità elettorale", liquidano le invettive del leghista dalle parti di Fratelli d'Italia. Certo, la battuta che circola in Transatlantico, "se cominciamo così, di qui a giugno...". Piccoli colpi che non stupiscono ma certo un po' irritano la premier, con Salvini che rispolvera quel patto anti-inciucio che proprio lei aveva fatto firmare ai partiti del centrodestra nel 2020 (salvo poi essere disatteso con l'arrivo di Mario Draghi).

Ma i prossimi sei mesi saranno inevitabilmente segnati da una campagna elettorale che, di fatto, è già iniziata. A Firenze domenica. Con Atreju a Roma, la prossima settimana: 4 giorni che vedranno sfilare tutti i big di Fdi e che la premier dovrebbe chiudere domenica mattina. Impegni europei permettendo visto che il 14 e 15 è in programma l'ultimo Consiglio Ue dell'anno, quello cruciale per il destino del Patto di stabilità e già c'è chi scommette su una riunione che andrà a oltranza.

Possibile che la questione entri nel menù dell'incontro tra Meloni e Metsola. Una visita istituzionale, che chiude appunto il giro del Mezzogiorno della presidente del Pe. Nei prossimi 5 anni andranno trovate "soluzioni sull'immigrazione, sull'ambiente, sulla politica digitale", ha detto la politica maltese spiegando la posta in gioco della prossima tornata elettorale. "Sono qui per fare un appello ai cittadini italiani a partecipare alle elezioni di giugno", un messaggio "pro europeista", ha aggiunto ancora da Catanzaro, poco prima di trasferirsi a Palermo dove si è concentrata invece sui migranti.

"il Parlamento europeo continuerà a fare tutto il possibile per raggiungere un accordo sul nuovo patto di migrazione e asilo entro la fine di questa legislatura", assicura. Parla anche dell'accordo tra Italia e Albania ("bene parlare anche coi Paesi terzi"), così come delle posizioni da tenere sull'Ucraina ("dobbiamo rimanere fermi a sua difesa") e sul conflitto a Gaza ("la soluzione a due stati" può garantire una "pace a lungo termine").

Tutte questioni che saranno affrontate anche nel faccia a faccia, all'ora di pranzo, a Palazzo Chigi. E su cui si registra una sintonia piena nonostante l'appartenenza a due famiglie politiche europee diverse per Meloni e Metsola, che i conservatori di Ecr, di cui la premier è tutt'ora presidente, hanno sostenuto per la guida del Parlamento europeo a inizio 2022.

La partita del 2024 si giocherà comunque dopo il voto, numeri alla mano. Per ora nella guerra di posizioni tutti si affrettano ad assicurare che, comunque vada, per il governo non ci saranno problemi. "Non esiste la possibilità che la Lega possa mettere in difficoltà il governo italiano sugli equilibri di Bruxelles, questo governo va avanti fino a fine legislatura", assicura il vicesegretario leghista Andrea Crippa. Nessun "collegamento tra azione di governo e appartenenze" europee, garantisce anche Antonio Tajani. L'obiettivo è sempre una coalizione "alternativa" ai socialisti. Salvo che segretario di Fi insegue il progetto di una coalizione con "liberali, conservatori e popolari". Che esclude, di fatto, il gruppo di Identità e democrazia di cui il partito di Salvini fa parte a Bruxelles.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA