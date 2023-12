Salvini: 'Un'altra Europa è possibile, una Ue fondata sul lavoro, non siamo un cantiere nero'

Con l'intervento di Marco Zanni, europarlamentare della Lega e presidente del gruppo Identità e Democrazia, ha preso il via la convention 'Free Europe' organizzata da Id alla Fortezza da Basso a Firenze. Previsti interventi dei rappresentanti di 12 delegazioni straniere di altrettanti partiti alleati della Lega in Europa, tra cui quella di Marine Le Pen che ha inviato un videomessaggio e del leader olandese Geert Wilders che ha vinto le ultime elezioni nel suo paese.

"Oggi è una giornata bellissima in una citta straordinaria e una di quelle giornate che credo possano fare la storia, perché per la prima volta nelle istituzioni europee un'altra Europa è possibile senza guida socialista e con un centrodestra che sta governando in Italia e che sia alla guida dell'Europa". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla convention.

Salvini ha ribadito che qui sarà espressa una idea di Europa "fondata sul lavoro e non sull'auto elettrica o sulla tassa sulla casa. Un'idea totalmente diversa rispetto a quella della von der Leyen, di Lagarde e Soros, l'Europa dei banchieri".

Il vicepremier ha sottolineato che "oggi c'è il primo partito di Francia, di Olanda, di Austria, del Belgio, il secondo partito di Germania e un partito di governo italiano. Non siamo un cantiere nero, anzi c'è un'onda blu. I dati ci dicono che oggi siamo la quarta forza politica al Parlamento europeo. L'obiettivo è di arrivare ad essere la terza, ed essere determinanti. Offriamo il nostro contributo". E Il rumeno George Simion, che ha annunciato di voler lasciare Id per i conservatori "però oggi è qua - ha aggiunto il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture -. Oggi non ci sono alcune delegazioni ed alcuni paesi che ci hanno chiesto di poter aderire a Identità e democrazia. E' un percorso. Si vota a giugno e conto che cresceremo ancora. Ci sono almeno tre nazionalità che si aggiungeranno alla nostra delegazione".

Secondo Salvini, inoltre, il leader di forza Italia Antonio Tajani sbaglia a dire che non si alleerà mai con Afd e con Marine Le Pen. "Mi spiacerebbe che qualcuno di centrodestra preferisse la sinistra ad alleati di centrodestra - ha aggiunto il leader leghista - Io posso dire che chi sceglierà la Lega in Europa sceglie l'alternativa a sinistra. Quindi rinnovo l'invito al centrodestra in Italia a essere unito in Europa, poi non posso imporre niente controvoglia a nessuno".

Le Pen: 'Noi siamo movimenti di resistenza democratica e patriottica'

"La posta in gioco per noi è restituire il potere al popolo" in Europa, perché "siamo movimenti di resistenza democratica e patriottica di fronte a una struttura burocratica dominante, di fronte a un potere arbitrario". Lo ha affermato Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, in un videomessaggio inviato all'evento Free Europe. "Nel momento in cui la Ue si appresta a cambiare e semplificare il patto per l'immigrazione - ha aggiunto -, dobbiamo mobilitarci urgentemente in tutti i paesi d'Europa.

Per la signora Von Der Leyen l'immigrazione non è un problema, ma è un progetto. Se non facciamo niente, lasceremo che Bruxelles governi a discapito della vita dei popoli europei".

"La Commissione europea - ha anche detto Marine Le Pen - agisce contro i nostri popoli, contro le nostre libertà. Questa nebbia tecnocratica che è diventata l'Unione europea non riconosce gli uomini come ricchi eredi di una storia come degli attori di un progresso sociale, ambientale ma come merci, come consumatori intercambiabili, senza radici e senza frontiere. Un vero modello di annientamento dell'identità dei popoli il cui carburante si chiama immigrazione".

Il bulgaro Kostadinov: 'Oggi l'Ue è una minaccia per l'Europa'

"Ci chiamano euroscettici perché critichiamo le politiche Ue ma noi distinguiamo nettamente tra l'Unione europea e l'Europa, non smettiamo di svelare l'amara verità e cioè che oggi l'Ue è una minaccia per l'Europa". Così Kostadin Kostadinov, leader bulgaro del partito di ultradestra Rinascita nel suo intervento alla manifestazione.

Kostadinov ha aggiunto: "Qui ci sono rappresentanti degli europei che vogliono essere padroni e non ospiti nei nostri paesi" e ha rimarcato: "Perché l'Europa sopravviva con le nostre tradizioni e la nostra cultura, l'Unione europea deve cambiare obbligatoriamente come comunità di civiltà e non come stato federale. Se non succede, il suo futuro è già deciso e seguiranno una serie di referendum per uscire dall'Ue. È arrivato il tempo per una rinascita dell'Europa".

Il portoghese Ventura: 'Costruiamo un fronte unito per le Europee'

"Basta con l'Europa dei burocrati, dobbiamo dire noi come dobbiamo vivere, dare la nostra idea del sistema di giustizia e con spirito di unità. Così dobbiamo costruire un fronte unito per le prossime europee. Per questo fate conto su di noi e sulla nostra forza. Insieme faremo la differenza alle prossime elezioni e facciamo vedere a Bruxelles cosa vogliamo". Così Andrè Ventura, leader di Chega, il partito di estrema destra portoghese, nel suo intervento alla manifestazione.

