Incidente in Calabria: Salvini, 500 milioni sulla sicurezza

"Quando mi è giunta notizia dell'incidente in Calabria, ho chiamato l'ad di RfI per avere le ultime notizie". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all'assemblea della Cia-agricoltori italiani.

"Non è possibile morire col semaforo rosso e con le sbarre abbassate perché c'è un autotrasportatore che si trova in mezzo.

E' vero che la normativa non prevede su tratte come quelle altri interventi per la sicurezza, ma io ho detto all'ad, se la normativa non lo prevede, non mi interessa: la vita umana va oltre. Quindi RfI investirà e metterà a gara a breve 500 milioni per sistemi di sicurezza sui passaggi a livello"



