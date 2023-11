Kompatscher scettico per secondo assessore 'italiano'

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher resta scettico per quanto riguarda la richiesta di Fratelli d'Italia e Lega di un secondo assessore di lingua italiana in una giunta con 11 membri, rispetto ai 9 attuali. "La situazione legislativa non è cambiata rispetto a dieci anni fa, quando ci trovammo nella stessa situazione. Il dibattito fu identico e la giunta aveva poi un unico assessore italiano. Per fugare ogni dubbio si può ovviamente chiedere un parere alla presidenza del consiglio", ha aggiunto Kompatscher.



