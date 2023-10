Meloni: 'La crisi energetica può essere anche un'opportunità'. Descalzi: 'Importante focalizzazione sul gas da noi prodotto'

"Oggi, come allora, la questione energetica è strategica e certamente lo sarà sempre di più. La guerra in Ucraina ha innescato una crisi, da molti punti di vista, anche dal punto di vista energetico, ma questa crisi sono convinta che possa anche diventare un'opportunità. Come sempre. E l'opportunità può arrivare dalla nostra posizione geografica e dalla leadership che proprio aziende come Eni hanno saputo costruire. Possiamo ambire a diventare l'hub naturale di approvvigionamento energetico dell'intera Europa". Così la premier Meloni in un videomessaggio per i 70 anni dell'Eni.

"In questi 70 anni l'Eni è sempre stata un punto di riferimento per l'Italia - così la presidente del Consiglio in un videomessaggio per i 70 anni dell'Eni -. Lo è stata nei momenti più difficili e nei momenti più felici. Ha accompagnato le trasformazioni economiche e sociali della nostra Nazione, un po' come quei compagni di viaggio sui quali sai di poter sempre contare. C'è sicuramente ancora tanta strada da fare insieme e l'augurio che posso farvi oggi è di continuare a fare il vostro lavoro con la stessa dedizione e lo stesso valore con i quali siete stati capaci di arrivare sin qui. E voglio dirvi che troverete il Governo italiano al vostro fianco, sempre al servizio dell'Italia e del suo interesse nazionale".

Video Meloni: 'La crisi energetica puo' essere anche un'opportunita''

"La questione energetica è cruciale anche per dare una direzione più giusta e più equa alla transizione ecologica, che per noi deve camminare di pari passo con la sostenibilità sociale e con la sostenibilità economica. Per farlo abbiamo bisogno di tutte le tecnologie: quelle già in uso, quelle che stiamo sperimentando e quelle che dobbiamo ancora scoprire. Rinnovabili, gas, biocarburanti, idrogeno, cattura dell'anidride carbonica, ma anche tutte quelle tecnologie che consentono di trasformare sempre di più l'economia da lineare a circolare. E poi la grande sfida dell'energia da fusione: so che i ricercatori di Eni lavorano tutti i giorni per dare concretezza a questa prospettiva incredibile di aver così una fonte di energia pulita e illimitata".

"Un punto importante della nostra trasformazione ed elemento a supporto della transizione è stato lo spostamento progressivo che, continuerà nei prossimi anni, dal petrolio al gas e, più in particolare, la focalizzazione sul gas da noi prodotto, rispetto a quello acquistato da terzi: questo - ha detto l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, nel discorso per i 70 anni del gruppo energetico - ci ha consentito di essere presenti sull'intera catena del valore e consolidare il nostro rapporto con i Paesi in cui operiamo, in primo luogo in Africa, definendo alleanze di lungo termine e contribuendo allo sviluppo economico e sociale di tali Paesi".

"Questo posizionamento industriale e questa solidità finanziaria - ha spiegato Descalzi - ci hanno permesso di uscire con successo da grandi crisi, come quella pandemica e quella derivante dal taglio delle forniture russe". Il manager ha aggiunto che "l'elemento caratteristico che ha marcato questi 70 anni di storia è la capacità di Eni di evolversi nel tempo, il suo approccio pionieristico e il saper trasformarsi e anticipare i cambiamenti". Nel rilevare che "in particolare gli ultimi 10 anni sono stati segnati da un cambiamento radicale a livello industriale e anche culturale", Descalzi ha parlato della "profonda trasformazione" del gruppo, "accompagnata da importanti investimenti in ricerca e sviluppo, che ha messo Eni nelle condizioni di ospitare quelli che adesso sono i nostri business della transizione energetica. Avendo Eni una marcata connotazione industriale il punto di partenza del cambiamento sono state le tecnologie". Tecnologie proprietarie, ha precisato, "che abbiamo voluto sviluppare in casa, nei nostri 7 centri di ricerca e attraverso numerosi accordi con atenei internazionali che in questo periodo hanno prodotto più di 8500 brevetti che coprono tutti i nostri processi industriali".

