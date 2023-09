Tajani: 'Si può sanare qualche piccola cosa, non un condono'

"Io penso che sia importante puntare sulla rigenerazione urbana. Mercoledì saranno incardinate due proposte di Fi al Senato per risistemare le città, e all'interno di questo progetto che dovrebbe portare anche alla riduzione delle emissioni si può vedere di inserire qualche aggiustamento per piccole cose fatte in violazione delle legge. Si può sanare qualche piccolo lavoro, ma deve essere fatto all'interno di una strategia di rigenerazione urbana, magari anche con qualche sostegno europeo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'In Mezz'ora' su Rai 3. "Non parlerei di condono", ha chiarito Tajani.



Ieri il ministro delle Infrastrutture Salvini aveva rilanciato l'ipotesi di un condono edilizio, facendo insorgere le opposizioni.













Riproduzione riservata © Copyright ANSA