Tajani, Fi al lavoro su un centro moderato, spazio tra FdI-Pd

"L'obiettivo di Forza Italia è creare una forza politica che occupi lo spazio tra la Meloni e la Schlein, rivolta ai moderati spaesati". A ribadirlo è il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani in un'intervista a Famiglia cristiana, che sarà in edicola domani.

Tajani ha sottolineato l'importanza della "buona politica" per combattere l'astensionismo e sul fronte dei diritti civili ha ribadito la sua personale contrarietà all'aborto: "Quando mi si dice che in una Costituzione va inserito l'aborto quale diritto umano, io da cattolico ho qualche perplessità", aggiungendo che "se vuoi fare la battaglia a difesa della vita, i conservatori te li trovi dalla tua parte. Su temi come questo, il dialogo con i conservatori è importante. Mi viene in mente Andreotti quando parlava della politica dei due forni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA