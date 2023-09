Napolitano, parla il barbiere: "Era amabile e spiritosissimo"

"Conosco Giorgio Napolitano da almeno 40-45 anni, da quando è venuto ad abitare qui al Vicolo dei Serpenti. Lui è sempre venuto qui a farsi i capelli. Era una persona amabile, di grande spessore, di intelligenza viva, spiritosa. Ha servito lo Stato per 80 anni, ha reso un grande servizio al Paese, quindi grande merito e grande ringraziamento a quest'uomo così importante e unico". Così Domenico Lo Torto, lo storico barbiere di Giorgio Napolitano morto ieri all'età di 98 anni, ricorda l'ex presidente della Repubblica parlando con l'ANSA.







Il suo salone è a pochi metri dall'abitazione di Napolitano che si trova in Vicolo dei Serpenti, nel quartiere Monti a Roma. "Non chiedeva cose particolari, però mi diceva di non tagliare troppo perché i capelli già erano pochi e quei pochi andavano ricercati uno per uno. Era spiritosissimo. Parlavamo un po' del più e del meno, ma non di politica, soprattutto di sport. Lui era tifoso del Napoli", ha aggiunto Lo Torto.

