Giorgia Meloni si racconta: 'Una visione politica per l'Ue, le riforme si faranno'

Meloni apprezza il lavoro della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ("lavora molto, sa ascoltare, non è difficile collaborare con lei", dice). Anche se poi le trattative politiche sui vari temi a livello comunitario non sempre sono semplici. Da qui la necessità di un nuovo approccio - spiega la premier nel libro - per superare l'Europa dei burocrati. La presidente del Consiglio ragiona sul fatto che i conservatori siano stati tenuti ai margini fino ad ora ma conta sul fatto che il terzo Paese europeo per importanza, l'Italia, sia oggi guidato dai conservatori: "Un fatto rilevante per l'intera Unione" che può innescare un percorso nuovo. Da qui la sfida: "se dimostriamo , come stiamo facendo, che può esistere una destra di governo in una grande democrazia europea , allora quello che è accaduito da noi può accadere altrove". In questo quadro sarebbe opportuno avere un "sano bipolarismo" , prosegue registrando le significative aperture del leader dei popolari europei, Manfred Weber , dopo anni di incomunicabilità. "Bisogna andare oltre i pregiudizi", sottolinea chiarendo che lei cerca di farlo tutti i giorni nei contatti con i suoi colleghi premier europei.