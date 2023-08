Sala, tavolo di lavoro per creare un 'piano bici' a Milano

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intende convocare un tavolo di lavoro sul tema della sicurezza dei ciclisti in città con l'obiettivo di creare un piano bici. Questo anche dopo l'ultimo incidente mortale di ieri.

"Voglio avviare rapidamente un gruppo di lavoro ristretto che si interfaccia con il C40 e le altre città internazionali - ha spiegato a margine della cerimonia di apertura della Fei Jumping European Championship Milano 2023, europei di salto a ostacoli che si tengono all'Ippodromo -, perché serve più che mai un piano bici per la città. Dobbiamo andare oltre la questione delle piste ciclabili e ne ho parlato stamattina con il consigliere Marco Mazzei, che praticamente vive in bicicletta ed è una persona con grande buon senso. Faremo un gruppo ristretto per consegnare alla città il nostro percorso per diffondere le biciclette in sicurezza".

"Anche i ciclisti devono assumere comportamenti attenti poi ci vorrà più sicurezza sulle piste ciclabili e c'è anche il tema degli orari della città su cui riflettere - ha concluso -.

Voglio produrre un piano bici in linea con le grandi città europee. La città a 30 all'ora non è sufficiente anche su questo andremo avanti, ma tutti gli incidenti che abbiamo avuto sono stati in situazioni in cui il problema non era di velocità ma di coesistenza dei mezzi".

Sulla sicurezza dei ciclisti in città "credo che serva l'aiuto del ministero, ho letto le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini e dice che nel nuovo codice della strada ci sarà grande attenzione anche ai ciclisti, è importante. Guarderemo con grande attenzione a questo e contatterò il ministro perché chiedergli cosa si può fare insieme", ha concluso il sindaco di Milano.



