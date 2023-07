Arriva il nuovo Ansa.it

Ansa.it si rinnova e diventa più veloce, più leggibile, più adatto alla consultazione da smartphone, più ricco. Solo tre cose non cambieranno: la tempestività, la completezza e l’equilibrio.

E soprattutto non cambierà la vocazione del sito della prima agenzia italiana di offrire ai lettori un luogo dove trovare informazione oggettiva, verificata, pluralista. Notizie e immagini in tempo reale che saranno sempre più arricchite dagli approfondimenti e dai reportage dei nostri corrispondenti nel mondo, dai nostri cronisti che lavorano nelle 22 sedi regionali in Italia e dai nostri inviati.

Il nuovo Ansa.it valorizzerà ancora di più le breaking news e tutti i formati, dalle foto ai video, dalle infografiche ai podcast, puntando ad una maggiore fruibilità su ogni dispositivo, anche attraverso una app rinnovata. E metterà in evidenza i temi del giorno consentendo con un click di visualizzare gli highlights di giornata sugli argomenti più caldi.

Maggiore spazio anche per le dirette streaming, gli eventi Ansa come il libro Photoansa, l’appuntamento annuale con l’Intelligenza artificiale e gli ANSAForum.

L’affidabilità e la ricchezza di sempre, sotto una nuova veste.