Forza Italia, Ronzulli: 'Sarà Antonio Tajani il presidente'

"Non voglio anticipare nulla. Ovviamente, e non penso di svelare il terzo segreto di Fatima, ma sarà Antonio Tajani. Sarà il presidente Antonio Tajani ad avere l'onere e l'onore di guidarci, perché è il vicepresidente di Forza Italia, perché è il coordinatore nazionale di Forza Italia, è uno dei cofondatori di Forza Italia ed è giusto che sia così". Lo ha detto la copogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli fuori da Palazzo Montecitorio rispondendo a chi chiedeva quale fosse il profilo del futuro presidente del partito.

"Non so ancora quando si farà il congresso, si farà l'anno prossimo probabilmente, lo stabiliremo nel Consiglio di presidenza. Mi hanno insegnato che un mese in politica è un'era geologica, figuriamoci un anno", ha risposto a chi chiedeva se escludesse di candidarsi al congresso di Forza Italia.