Meloni, Nazione e Patria idee centrali nel dibattito politico

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Non è un fatto scontato che oggi, nella sede della Biblioteca del Senato, si discuta di Nazione e Patria. Non è irrilevante che oggi queste idee siano diventate centrali nel dibattito politico, in quello storico, filosofico, giuridico e siano uscite da una marginalità nella quale per decenni erano state relegate. Perché ovviamente considerate, a torto, idee retrograde, reazionarie, obsolete, se non addirittura pericolose a tratti". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al convegno Nazione e Patria.

