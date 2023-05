Conti l'agronomo che porta per mano centrodestra

Michele Conti, pisano, 53 anni, è dottore agronomo e dopo essere stato direttore del consorzio agrario di Pisa, è attualmente dirigente del Consorzio del Tirreno, oggi Consorzi Agrari d'Italia. Attivo in politica fin da giovane, nel 1994 è stato eletto al consiglio comunale con Alleanza Nazionale, restando in carica fino al 2005. Nel 2018 è stato eletto sindaco dopo essersi candidato per la Lega in una coalizione sostenuta dal centrodestra unito. Superò lo sfidante del centrosinistra al ballottaggio. Ora si è ricandidato per il bis alla guida di una coalizione composta dai partiti di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) ma ha voluto distinguere la sua posizione politica fondando una propria lista civica, 'Pisa al centro', entrata in coalizione insieme ad altre due liste civiche che hanno contribuito alla sua elezione, 'Sviluppo e territorio' e 'Pisa Punto Zero'.