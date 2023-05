Meloni, parlare di natalità è un atto rivoluzionario

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Grazie per questo invito. Per questa iniziativa bella e coinvolgente che sta diventando tradizione, grazie oltre le parole di rito: viviamo in un'epoca nella quale parlare di natalità, maternità, famiglia è sempre più difficile sembra un atto rivoluzionario". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni agli stati generali della Natalità. "Eravamo stati avvertiti: batterci per dimostrare che le foglie d'estate sono verdi o due più due fa quattro, bisogna avere coraggio per sostenere cose fondamentali per la nostra società, ma a questa sala non il coraggio non difetta". (ANSA).