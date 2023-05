Sala, 'sul problema del caro affitto non possiamo attendere'

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "È chiaro che l'intervento del governo sul caro affitti sarebbe importantissimo ma noi non possiamo aspettare visto che il problema c'è. Oggi abbiamo una riunione con rettori e una rappresentanza di studenti e stasera dopo cena parteciperò ad un'assemblea all'Università Statale con il rettore per incontrare gli studenti e spiegare quello che stiamo facendo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Rai Radio 1.

"Stiamo lavorando per portare alla nascita di nuovi studentati, ci battiamo contro il fenomeno Airbnb perché se hai dieci o venti case e le togli dal mercato immobiliare per noi non va bene - ha ricordato -. Qualche forma di contrasto va trovata. Poi lavoriamo per favorire il social housing, per le nuove residenze che si costruiscono il 30% si lascia al social housing. Si tratta di residenze miste di cui una parte è edilizia convenzionata il cui prezzo è fissato con un accordo con il comune". (ANSA).