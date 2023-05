Renzi, siamo per il sindaco d'Italia e superare il bicameralismo

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Domani a Palazzo Chigi Giorgia Meloni incontrerà i rappresentanti dei partiti e dei gruppi parlamentari per consultare le forze politiche sulle riforme costituzionali. Italia Viva sarà presente con Lella Paita e Maria Elena Boschi. Le nostre idee sono semplici e chiare: sindaco d'Italia e superamento del Bicameralismo perfetto.

Abbiamo le carte in regola per dirlo forte e chiaro. Facciamo un piccolo passo in più, giusto per ricordare la storia e provare a scrivere il futuro". Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news.

(ANSA).