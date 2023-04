Sul dl migranti regge l'intesa nella maggiorana, domani l'ok

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Regge l'intesa nella maggioranza sul decreto legge sui migranti all'esame dell'Aula del Senato, che prevede tra l'altro una stretta sulla protezione speciale senza arrivare alla cancellazione. La Lega infatti ha annunciato di aver ritirato le proposte di modifica che puntavano ad abolirla.

Il testo è destinato a incassare il via libera di Palazzo Madama domani in mattinata.

Un calendario dei lavori che è stato stabilito in seguito all'accordo anche con le opposizioni: FdI, Lega e Fi hanno ritirato il maxiemendamento canguro - che riassumeva in un testo unico tutte le proposte di modifica comuni - e concordato una giornata di dibattito parlamentare sul tema. (ANSA).