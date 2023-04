Dl migranti, maggioranza verso ritiro maxi-emendamento

Nessun canguro per il dl migranti che verrà esaminato dall'Aula del Senato questa mattina. La maggioranza è pronta a ritirare il maxi-emendamento che avrebbe fatto decadere tutti gli altri. La conferma a margine della capigruppo dal presidente della Lega Massimiliano Romeo. " Discuteremo di tutti gli emendamenti - dice Romeo - e l'opposizione si impegna a non presentare emendamenti nuovi rispetto a quelli già presentati in commissione". Romeo conferma anche che non c'è nessuna intenzione di ricorrere al voto di fiducia.