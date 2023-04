Notte tranquilla per Berlusconi, decimo giorno di ricovero

Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, ricoverato da dieci giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Al momento, non è previsto nessun bollettino medico per oggi.

Ieri, giovedì, nel bollettino del San Raffaele, il professor Alberto Zangrillo e il professor Fabio Ciceri avevano annunciato un "ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale" dell'ex premier "con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria". "Il quadro clinico complessivo - avevano aggiunto - indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo" .

Pier Silvio Berlusconi, il figlio secondogenito di Silvio, ha detto ieri ai giornalisti fuori dal San Raffaele: "Voglio dire questa cosa dal cuore: sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche perché è in ambito intensivo ma l'ho trovato di buon umore. È un esempio perché si sta impegnando". Così ha detto ai giornalisti fuori dal San Raffaele.

Poi, prima di salire in macchina e lasciare l'ospedale ha aggiunto". "Sta migliorando, ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo e questa è una cosa che va rispettata e tenuta in considerazione". Quindi "Per favore cautela nel parlare e rispetto". Il presidente di Forza Italia "è già in prospettiva con il suo pensiero", ha spiegato ancora il figlio del Cavaliere. Rispondendo poi a chi chiedeva se ieri l'ex premier ha visto la partita del Milan di Champions League, ha detto "Questo sicuro". E poi, scherzando con i giornalisti, ha concluso: "Ma non siete un po' stufi di stare qui?"