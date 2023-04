In Consiglio dei ministri dl siccità e Pa,torna concorrenza

(ANSA) - ROMA, 06 APR - I decreti legge per l'emergenza siccità e per le rafforzare le capacità amministrative della Pa, ma anche il disegno di legge sulla concorrenza, che era già passato per un primo esame in Cdm. E' quanto prevede l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi pomeriggio alle 17.30. (ANSA).