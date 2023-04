Sala, il governo ci vuole portare indietro, no al revisionismo

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "Questo è un governo che ci vuole portare indietro" il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Mezz'ora in più, ha parlato delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della "idiozia del foresterismo linguistico", del Pnrr e delle polemiche sul 25 aprile.

"Io sono felice se i miei figli parlano inglese. Loro - ha aggiunto - hanno idee anni '70". E parlando delle famiglie con genitori dello stesso sesso, Sala ha spiegato che "se nella contemporaneità c'è un certo modello di società, che mi piaccia o no, devo farci conto". E quindi questa è una questione che "il Parlamento deve affrontare". "Non possiamo lasciare alla ministra Roccella l'idea di indirizzare i destini del Paese e di tante famiglie: ne parlino in Parlamento" ha osservato.

Secondo il sindaco, non bisogna evocare il rischio del fascismo ma "senz'altro - ha detto - si deve evocare il rischio di omissione chiara della nostra storia e questo lo combatterò".

"Ho buoni rapporti con l'Anpi e sarò sul palco. Non sono per il muro contro muro ma la continua rimozione dell'ignominia del fascismo non va bene Riconciliamo. Se però - ha sintetizzato - continuano ad andare avanti si arriverà al punto in cui si dirà 'noi vediamo il Paese in maniera diversa' e lo vediamo in maniera diversa".

Sul Pnrr Sala ha ribadito che Milano non vuol togliere fondi a nessuno."Io ho detto che siamo pronti a investirli, se ci sono. Ma se ci sono fondi inutilizzati, che facciamo? Li buttiamo via?" ha chiesto. (ANSA).