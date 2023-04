Autismo: Meloni, dal governo impegno costante e determinato

"Oggi si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite per promuovere una maggiore attenzione verso le persone con disturbo dello spettro autistico. Per questa occasione la facciata di Palazzo Chigi verrà illuminata di blu, dal tramonto di oggi alle 6 di domani. È un piccolo gesto di vicinanza alle famiglie, alle associazioni e agli operatori che, con impegno e tanto amore, ogni giorno affrontano sfide importanti". Lo dichiara la premier, Giorgia Meloni.



"Per questo intendiamo sostenere con determinazione il progetto di vita di ogni persona e le tante azioni già intraprese dal Governo per la ricerca, per finanziare i progetti socio-sanitari e migliorare i percorsi di accompagnamento alla vita adulta. Per questo - aggiunge la presidente del Consiglio - abbiamo stanziato 77 milioni per migliorare la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico e sviluppare progetti di inclusione e la piena partecipazione alla vita quotidiana. Il nostro impegno è costante e determinato: individuare il talento e le risorse da potenziare in ogni persona è un investimento per le comunità e rende più forte e coesa la nostra Italia".

La Russa, inclusione sociale sia priorità - "In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, desidero esprimere la mia sentita vicinanza a tutte le persone che ogni giorno convivono con questo disturbo. Supportare le tante famiglie e sensibilizzare l'opinione pubblica è opera imprescindibile. L'inclusione sociale deve essere una priorità e il mio auspicio è che oltre alle Istituzioni, ognuno di noi, possa tutti i giorni fare qualcosa per garantire a queste persone l'esercizio dei diritti fondamentali senza alcuna discriminazione e senza alcuna barriera. Aiutare le famiglie, investire nelle strutture e nei servizi, garantire percorsi di formazione-lavoro, assicurare più docenti di sostegno: questo e molto altro possiamo e dobbiamo fare per arrivare ad una vera inclusione". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Fontana, ogni sforzo per garantire inclusione - "Desidero rinnovare la mia vicinanza alle famiglie e il mio plauso a tutti coloro che dedicano tempo e attenzione alle persone nello spettro autistico. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo tema rappresenta un contributo prezioso anche nel contrasto a ogni forma di emarginazione e discriminazione. Occorre altresì continuare a compiere ogni sforzo per garantire l'accesso ai servizi di sostegno alle persone autistiche e pari opportunità di partecipazione alla vita sociale, economica e culturale del Paese affinchè le loro potenzialità possano essere valorizzate al meglio". Lo scrive in una nota il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Ministero Istruzione e Merito illuminato di blu - Anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aderito alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come numerosi palazzi istituzionali, si è illuminato di blu, il colore simbolo della Giornata, dalle 19.30 di sabato primo aprile all'una di domenica 2 aprile.