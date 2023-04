Pnrr:Tajani, per Fi si raggiungeranno gli obiettivi fondamentali

(ANSA) - ANCONA, 01 APR - "Forza Italia è convinta che si raggiungeranno gli obiettivi fondamentali" del Pnrr. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Ancona, a margine di un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti. "Abbiamo sempre chiesto flessibilità alla Commssione europea - ha ricordato .- perché il Recovery Plan, 'padre' del Pnrr, è nato in piena crisi coronavirus, non sapevamo allora come sarebbero andate a finire le cose, dopo c'è stata la crisi della guerra in Ucraina". "Bisogna essere flessibili - ha ribadito -, poter apportare alcuni cambiamenti necessari senza stravolgere il progetto. La Commissione europea, attraverso il commissario Gentiloni, è disponibile a discutere. Forza Italia è ottimista sulla possibilità di concludere positivamente questa trattativa". (ANSA).