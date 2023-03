Conte, la nuova frontiera è ridurre l'orario di lavoro

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Introdurre il salario minimo per legge e ridurre anche l'orario di lavoro. Sono le due battaglie che Giuseppe Conte assicura il M5s è pronto a portare avanti.

"Nel momento in cui riusciremo, come noi confidiamo tra breve, a introdurre in Italia la soglia del salario minimo legale, noi avremo lavoratori con la propensione al consumo pressochè integrale", ha detto. "E questa battaglia va inserita in un più ampio fronte di ristrutturazione del mercato del lavoro.

Dobbiamo contrastare il precariato selvaggio, decretando il fallimento del Jobs Act. E la nostra nuova frontiera: ho presentato una proposta di legge a mia prima firma per la riduzione del tempo di lavoro. Significa non compromettere la produttività e aumentare la qualità del lavoro e la qualità di vita. Anni fa sembrava un'iniziativa velleitaria. Oggi, invece, è un torrente in piena: dobbiamo arrivare al mare, lavorando tutti insieme ci riusciremo", ha concluso. (ANSA).