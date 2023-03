Governo: Meloni, 'Gli ostacoli non mancheranno ma non abbiamo paura'

Il governo "ha un programma ambizioso e gli ostacoli per portarlo avanti non mancheranno però noi non abbiamo paura, non ci manca il coraggio, la visione e non ci manca il rispetto per i cittadini che ci hanno dato il compito per governare questa nazione". E' quanto sottolinea la premier Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione del 75esimo anniversario di Confapi.

Il governo, spiega la premier, intende "lavorare h24, sette giorni su 7, per rivoluzionare questa nazione perché i cittadini non ci hanno scelto per mantenere lo Status quo" ma per "fare riforme che nessun altro ha avuto il coraggio di fare" con "la determinazione di andare fino in fondo. E' un cammino difficile ma che non ci spaventa".