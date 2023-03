Il Pd elegge i nuovi capigruppo, Boccia al Senato e Braga alla Camera

Chiara Braga è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera, per acclamazione, durante l'assemblea dei deputati, in corso a Montecitorio. La sua elezione segue quella di Francesco Boccia al Senato.

"Questa elezione mi responsabilizza molto, avviene in maniera unitaria, è un bel segnale, lavoreremo insieme, ringrazio colleghi e colleghe" ha detto Francesco Boccia, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama. "Desidero rivolgere alla senatrice Simona Malpezzi il mio sincero apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni da capogruppo del Pd. Rimarrò umanamente legato a lei e non solo per la comune passione per l'Inter. A Francesco Boccia, infine, le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Il gruppo parlamentare è il cuore dell'attività politica, la segretaria Elly Schlein ha dato una indicazione: accordo permanente fra attività del partito e attività parlamentari". Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia. "Non faremo sconti a un governo che sta mettendo l'Italia ai margini. Il partito avrà come punto di riferimento costante l'ascolto della piazza, della protesta, dei mille luoghi del lavoro, del paese". "È un lavoro che facciamo con passione e dedizione - ha continuato - sapendo che tutto questo ha un punto fermo, far tornare l'Italia al centro dell'Europa. Oggi è ai margini nelle scelte che contano ed è al margine sui temi rilevanti. Per queste ragioni iniziamo un lavoro profondo che porterà risultati nelle Aule già nei prossimi giorni".





"Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell'esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini. Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del gruppo al Senato.