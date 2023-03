"Le scelte della Bce sono fallimentari in Italia e in Europa e le stanno pagando le famiglie e le imprese, non lo dice Salvini ma lo dicono i fatti".

Lo ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Radio Anch'io su Radio 1. "Speriamo che la signora Lagarde interrompa il suo furore aumentistico altrimenti per una impresa o una famiglia chiedere un mutuo diventerà impossibile", ha sottolineato il ministro.