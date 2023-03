Meloni, ringrazio Dio di essere costretta a fare scelte

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Sulla politica estera in passato l'Italia ha avuto posizioni altalenanti: non scegliere è più redditizio. Oggi invece la politica non se lo può più permettere e nelle difficoltà ringrazio Dio per essere costretta a fare delle scelte, con la possibilità di dare a questa nazione una politica industriale, economica, un'idea per le riforme. Questo certo non aiuta sul consenso", Lo afferma la premier Giorgia Meloni alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, "L'Atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale".

