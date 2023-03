Meloni, non è giusto lasciare dilagare Wagner in Africa

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Più persone partono, più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c'è il rischio che qualcosa vada storto: non credo che questo possa mai essere il modo giusto, umano e responsabile di affrontare questa vicenda. Forse sarebbe più facile mettere la testa sotto la sabbia, lasciare che siano dei mafiosi a decidere chi deve arrivare da noi, lasciare che arrivi da noi solo chi ha soldi per pagare quei mafiosi, lasciare che in Africa continuino a prendere piede i mercenari della Wagner e i fondamentalisti". Lo afferma Giorgia Meloni parlando alla presentazione del libro su Papa Francesco. (ANSA).