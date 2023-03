Ucraina: premier finlandese Sanna Marina a Kiev da Zelensky

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAR - Il primo ministro finlandese, Sanna Marin, è arrivata oggi Kiev per incontrare il presidente dell'Ucrain,a Volodymyr Zelensky. A riportarlo è il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat e diversi altri media locali che spiegano che la missione non è stata annunciata per ragioni di sicurezza. Il media dell'opposizione bielorussa Nexta inoltre ha già pubblicato alcune foto di Marin e Zelensky assieme a Kiev.

(ANSA).