Ucraina: premier finlandese Sanna Marin a Kiev da Zelensky

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il primo ministro finlandese, Sanna Marin, è arrivata oggi Kiev per incontrare il presidente dell'Ucrain,a Volodymyr Zelensky. A riportarlo è il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat e diversi altri media locali che spiegano che la missione non è stata annunciata per ragioni di sicurezza. Il media dell'opposizione bielorussa Nexta inoltre ha già pubblicato alcune foto di Marin e Zelensky assieme a Kiev.

La premier Sanna Marin ha deposto fiori nella Cattedrale dalle cupole d'oro di San Michele di Kiev dove si è tenuta una cerimonia commemorativa per l'eroe ucraino Dmytro Kotsyubaylo 'Da Vinci' , ucciso in battaglia nei pressi di Bakhmut.

Si tratta della seconda visita del primo ministro finlandese nella capitale ucraina. (ANSA).