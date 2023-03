Migranti: Bonino,chiarire perché Guardia costiera non si è mossa

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Mi preme capire perché non si è mossa la Guardia Costiera. Si è mossa la Guardia di Finanza, si sono mossi i Carabinieri, la Guardia Costiera non può dunque dire di non essere stata avvertita. Per caso alla Guardia di Finanza è arrivato un piccione viaggiatore? Il punto è che per sconosciuti motivi, che andranno accertati, la Guardia Costiera ha scelto di non muoversi".

Lo ha detto a 'Forrest' su Rai Radio 1 la leader di Più Europa, Emma Bonino. (ANSA).