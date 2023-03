Sicurezza ciclisti,al via esame proposta di legge in commissione

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Al via in commissione Trasporti della Camera l'esame della proposta di legge a prima firma del deputato Dem Mauro Berruto per introdurre l'obbligo della distanza pari a un metro e mezzo per le automobili che sorpassano i ciclisti. La pdl era stata depositata a Montecitorio l'8 novembre scorso ed è tornata alle cronache in particolare dopo la tragica morte di Davide Rebellin. La relatrice è la Dem Ouidad Bakkali che oggi ha svolto la sua relazione. "Mi auguro che l'iter sia rapido" sottolinea Berruto.

"Si tratta - osserva - di un cambio di paradigma culturale: la strada è di tutti, non solo degli automobilisti". (ANSA).