India celebra Holi,'festa dei colori' che anticipa primavera

(ANSA) - NEW DELHI, 08 MAR - Auguri alla nazione sono arrivati in India dai leader politici di tutti i partiti in occasione della festività indiana di Holi, che cade oggi, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Donna.

Il premier Modi in un tweet ha espresso l'augurio che "I colori della gioia e l'entusiasmo che caratterizzano questo giorno possano sempre scorrere nella vostra vita. Vi auguro un Holi felice!".

Toni più politici nel messaggio di Rahul Gandhi: "Auspico che Holi colmi le vostre vite di nuovi colori e regali alla nazione il colore dell'unità", ha twittato il leader dell'opposizione.

Il governatore di Delhi, Arvind Kejriwal ha sottolineato nei suoi auguri di felicità e prosperità la necessità di rafforzare la "fratellanza, che è all'origine della nostra società". Il ministro agli Interni Amit Shah ha preferito invece ricordare l'energia che caratterizza la spensieratezza e la giocosità della giornata.

Holi è la seconda festività più importante e sentita del calendario indiano dopo Diwali: seguita oltre che dagli indù, dai giainisti, dai sikh e da alcuni buddisti, coincide nell'India del Nord con l'arrivo della primavera e simboleggia la rinascita.

Dopo i falò accesi quasi ovunque la notte scorsa, per il rito di Holika Dahan, per tutta la giornata le persone fanno festa nelle case e nelle strade imbrattandosi a vicenda con il lancio di polveri dai colori brillanti, tra i quali spiccano fucsia, giallo, verde, arancio e blu. (ANSA).