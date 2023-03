8 marzo: Schlein, "io e Meloni siamo diverse ma possibili impegni comuni"

"Ho apprezzo la chiamata che mi è arrivata dalla premier dopo le primarie, il giorno successivo. Abbiamo modi molto diversi di intendere la politica e la leadership, ma non vuol dire che non ci possano essere impegni comuni, nell'impegno al contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a SkyTg24. "Non ci aiuta un premier donna se non entra nell'ottica di aiutare la vita delle donne tutti i giorni. Il soffitto di cristallo non si rompe da sole, se la maggioranza delle donne non lo vede il soffitto, perché soffocate da una cappa di discriminazione".