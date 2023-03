Veltroni, spero Schlein riporti il Pd alle sue origini

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Sono fiducioso e ho speranza che Elly riesca a portare il PD alle sue origini, ossia un partito di sinistra in grado di conquistarsi la maggioranza degli elettori. Una forza di sinistra aperta e moderna capace di affrontare le grandi questioni sociali e con una visione aperta della società. Sono in una posizione che non mi consente di avere tutti gli strumenti per fare una valutazione completa ma posso affermare che in Italia c'è bisogno di strumenti in grado di accorciare la forbice fra chi ha e chi non ha. Dobbiamo tenere dentro quella parte di società che rischia di sganciarsi, con rischi e pericoli molto elevati per la tenuta stessa del Paese. Siamo vivendo un periodo inedito: la crisi sociale, ecologica, la pandemia, gli effetti della guerra. È un periodo in cui se non stiamo attenti il rischio di divaricazione sociale è molto elevato. Si devono mettere in campo forme di sostegno, non c'è dubbio". Lo afferma Walter Veltroni, ospite della trasmissione No Stop News su Rtl.102.5 (ANSA).