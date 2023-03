Migranti: M5s, Salvini un coniglio che scappa, si dimetta

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Dove è Matteo Salvini, perché continua a scappare dal parlamento come un coniglio e non si assume le sue responsabilità? Se ritiene di rispondere solo a se stesso si guardi allo specchio e si dimetta". Lo ha detto la deputata M5s, Vittoria Baldino, alla Camera nel corso dell'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla tragica vicenda del naufragio di una imbarcazione carica di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. Poi ha sottolineato che "l'autorità nazionale responsabile della convenzione Sar è il ministro Salvini che ha voluto la delega ai porti per continuare a padroneggiare sull'immigrazione". (ANSA).