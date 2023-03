M5s: 'Pd prenda le distanze da Cottarelli sulla scuola'

"Il senatore dem Carlo Cottarelli sceglie le colonne di Libero per affermare che è d'accordo con Valditara sul pagare di più i docenti del Nord rispetto a quelli del Sud. Una posizione che contestiamo radicalmente, perché emblema di un sistema scolastico fondato sulle disuguaglianze del tutto antitetico alla missione inclusiva e democratica della scuola pubblica". Così i capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato Anna Laura Orrico e Luca Pirondini.

"Dicano dal PD se sono d'accordo con Cottarelli o se non sia il caso invece di prendere le distanze dalle sue parole", concludono.