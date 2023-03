Kiev nomina nuovo responsabile anticorruzione

(ANSA) - KIEV, 06 MAR - Il governo ucraino ha nominato oggi un nuovo responsabile dell'ufficio nazionale per l'anticorruzione (Nabu), lo riferiscono i media locali. Si tratta di Semen Kryvonos, in passato a capo della sovrintendenza all' urbanistica. La mossa rientra negli sforzi di Kiev di mostrate particolare impegno nella lotta alla corruzione, priorità quest'ultima espressa dall'Ue per l'Ucraina che ambisce all'adesione. (ANSA).