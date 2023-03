Meloni ad Abu Dhabi, incontro con il ministro dell'Industria

La missione della premier Giorgia Meloni negli Emirati Arabi Uniti si apre con un incontro in una sala dell'aeroporto internazionale di Abu Dhabi con il ministro dell'Industria e della tecnologia avanzata e presidente designato della Cop28, Sultan Al Jaber.

"È stato un onore per me inaugurare il Raisina Dialogue di quest'anno - ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, prima di lasciare l'India per volare ad Abu Dhabi -, e farlo davanti a un pubblico così straordinario. Un pubblico che include rappresentanti di tutto il G20, con cui l'Italia condivide una responsabilità speciale per trovare soluzioni alle nostre comuni sfide globali. Stiamo resistendo a una terribile tempesta che sta rendendo difficile la navigazione delle nostre navi. Ma ora possiamo fare la differenza".