Regioni: si torni a votare per le Province

"Le Province sono indispensabili alla nostra democrazia e al buon governo dei territori, quindi devono essere un'istituzione ad elezione diretta, alla pari delle altre istituzioni territoriali": lo dice Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, secondo il quale "la stessa impostazione deve valere anche per le città metropolitane". La Conferenza delle Regioni è favorevole all'avvio del percorso di riforma parlamentare. Per meglio definire le funzioni di Province e Città metropolitane in modo organico e coerente, senza sovrapposizioni, potrà servire un tavolo di lavoro tra Stato, Regioni e Autonomie.