Rai, nessun incontro ieri tra Meloni e Fuortes

Nessun incontro ieri tra la premier Giorgia Meloni e l'ad della Rai Carlo Fuortes: a precisarlo è Viale Mazzini in merito a quanto riferito da alcuni quotidiani secondo cui i due si sarebbero visti prima della partenza di Meloni per India ed Emirati Arabi.

"A differenza di quanto riportato da alcuni giornali, l'amministratore delegato della Rai - si legge - informa di non aver avuto ieri alcun incontro con il presidente del Consiglio dei ministri. E dunque l'asserito passaggio al Maggio Fiorentino da parte di Carlo Fuortes non corrisponde a verità.

L'amministratore delegato continua la sua regolare attività in azienda".

La Rai smentisce dunque le indiscrezioni, pubblicate da alcuni quotidiani, secondo le quali la premier, prima di partire per il viaggio istituzionale in India ed Emirati, avrebbe visto Fuortes e lo avrebbe convinto ad accettare il ruolo di sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, al posto del dimissionario Alexander Pereira, incarico che l'ad della Rai avrebbe accettato a patto di ottenerne lo status di commissario.